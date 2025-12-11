🎉 «Клерк» начинает конференцию Бух.Совет 2026!

Начинается конференция Бух.Совет 2026 по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2, 1-й этаж гостиницы Novotel City. Подробнее о том, как добраться до локации, можно узнать здесь.

Первый спикер начнет выступление ровно в 10:00!

Это будет Эльвира Митюкова с темой « Налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах ». Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».

В 11:00 выступление Оксаны Кавериной — руководителя аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Она расскажет про УСН и НДС в 2026 году, какие новые правила будут действовать.

С 12:00 до 12:30 по программе запланировал кофе-брейк, где участники могут пообщаться с коллегами, завести новые знакомства и перекусить.

Затем до 13:00 основатель онлайн-школы для владельцев бухбизнеса «Я Аутсорсер» Инесса Мальцева расскажет о переходе бизнеса на АУСН в 2026 году.

С 13:00 до 14:00 действительный государственный советник РФ 3 класса Минфина Любовь Котова объяснит все нововведения 2026 года по страховым взносам, а также расскажет, как подготовить РСВ за 2025 год.

С 14:00 до 15:00 участников конференции ждет обед.

А после — не менее горячее выступление на тему « ФСБУ 4/2023: чек-лист для отчетности за 2025 перед сдачей». Об этом расскажет Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

О том, как не допустить ошибки и предотвратить нарушения кассовой дисциплины , расскажет Оксана Спиркина — проектный менеджер направления ОФД в компании «Платформа ОФД».

Под вечер бухгалтеров ждет важная тема — налоговая оптимизация. Дмитрий Ряховский объяснит, какие налоговые схемы будут популярны в 2026 году, как их выявляют и почему их нельзя использовать. Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

С 17:00 до 17:30 эксперт в области автоматизации работы с первичкой Константин Кисуркин научит бухгалтеров настраивать автоматический обмен отчетностью и актами сверки прямо из 1С.

Затем мы поговорим про изменения в кадровом и воинском учете, а также в персональных данных. Разобраться в тонкостях поможет Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Под закрытие первого дня конференции у всех участников будет свободное время на дискуссию. Их будет ждать главный новогодний атрибут — шампанское!

Ждем бухгалтеров на конференции Бух.Совет 2026!