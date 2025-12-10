Электронные налоговые документы можно подписать с помощью токена
Электронные документы, созданные в Сервисе создания документов в электронной форме в машиночитаемом виде на сайте ФНС, можно пописывать с помощью токена.
Сейчас пользователи сервиса могут подписывать счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД), универсальные корректировочные документы и договоры. Об этом сказано на сайте ФНС.
Токен представляет собой сертифицированный USB-носитель, в котором хранятся ключи электронной подписи. Носитель совместим с компьютерами и смартфонами.
Купить токен можно у производителей и дистрибьюторов, а также в вендинговых аппаратах, расположенных в местах выдачи Удостоверяющего центра ФНС или у его доверенных лиц.
