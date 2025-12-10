8026 ОК НДС на УСН Мобильная
Электронные налоговые документы можно подписать с помощью токена

Пользователи Сервиса создания документов в электронной форме на сайте ФНС могут подписывать их с помощью токена.

Сейчас пользователи сервиса могут подписывать счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД), универсальные корректировочные документы и договоры. Об этом сказано на сайте ФНС.

Токен представляет собой сертифицированный USB-носитель, в котором хранятся ключи электронной подписи. Носитель совместим с компьютерами и смартфонами.

Купить токен можно у производителей и дистрибьюторов, а также в вендинговых аппаратах, расположенных в местах выдачи Удостоверяющего центра ФНС или у его доверенных лиц.

