Если услуги управляющей компании на УСН облагаются НДС – налог включают в тариф

Услуги УК освобождены от НДС, если приобретаются у подрядчика. А если их оказывают своими силами – то облагаются НДС.

В письме от 11.03.2025 № 03-07-11/23811 Минфин уточнил порядок обложения НДС при реализации коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.

Перечень операций, освобожденных от НДС, установлен ст. 149 НК.

Согласно подп. 29 п. 3 ст. 149 НК, от НДС освобождается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, при условии приобретения услуг у организаций коммунального комплекса, поставщиков электроэнергии и газоснабжающих организаций, предприятий, осуществляющих горячее/холодное водоснабжение, водоотведение.

А по подп. 30 п. 3 ст. 149 НК от НДС освобождается реализация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, если услуги приобретены у компаний и ИП, непосредственно выполняющих такие работы.

То есть управляющая организация на УСН с НДС может при реализации коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме применять освобождение от НДС – если такие услуги выполняют подрядчики.

При этом работы/услуги самих подрядчиков по ремонту и содержанию от НДС не освобождаются. То есть, если управляющая организация сама выполняет работы по ремонту – они облагаются НДС. При этом можно применять ставки 5% или 7%, добавил Минфин.

Суммы НДС управляющие компании включают в свои тарифы.

