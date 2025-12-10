👤 Налоговики предупредили предпринимателей Краснодарского края о рисках теневого бизнеса
УФНС по Краснодарскому краю напомнило, что любая коммерческая деятельность без регистрации — нарушение закона. Это влечет за собой налоговую, административную и уголовную ответственность.
Если налоговики найдут факт нелегального бизнеса, будет штраф, пени и доначисление налога. Также дело могут передать в суд по ст. 14.1 КоАП.
Когда незаконная деятельность причиняет бюджету крупный ущерб — больше 3,5 млн рублей, возбудят уголовное дело по ст. 171 УК. Она предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев.
Если нелегальный бизнес вели в составе организованной группы, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
«Официальная регистрация бизнеса дает право на включение в реестр МСП. Использование реестра помогает налогоплательщикам выбирать надежных контрагентов, а организациям и ИП, включенным в реестр, доступны дополнительные меры государственной поддержки и различные преференции», — сказали в УФНС по Краснодарскому краю.
Официально зарегистрировать бизнес можно онлайн с помощью сервиса ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». В нем можно заполнить заявление, определиться с налоговым режимом, уплатить госпошлину и подобрать типовой устав.
