💳 Просроченные карты «Мир» продолжат работать. Но будут ограничения

Карты «Мир» с истекшим сроком действия будут работать постоянно, но есть ограничение, связанное с отложенной оплатой. Например, при покупках на борту самолета или при оплате проезда в транспорте.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин рассказал, что банки договорились о продолжении работы карт «Мир», у которых истек срок действия.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — сказал Дубынин.

Впервые о продлении банковских карт начали думать в период пандемии — когда люди не могли пойти в отделение банков. В то время разработали решения, которые обеспечат безопасную работу карт «Мир» после окончания срока действия.

Однако НСПК собирается ограничить число операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с истекшим сроком. К 2028 году их должно быть 2,5%, а к 2030 году показатель должен стать нулевым. К подобным операциям относятся: оплата проезда в транспорте, покупка товаров в самолете, когда банк не может мгновенно проверить транзакцию.

Кроме того, в НСПК порекомендовали вовремя блокировать и уничтожать утерянные и просроченные карты.