Назвали сферы с самым высоким ростом зарплат в 2025 году
Больше в Москве всего выросли зарплаты специалистов по кадрам.
По состоянию на 1 ноября 2025 года в Москве больше всего выросли зарплатные предложения для сотрудников кадровых служб, банков и промышленных инженеров.
Такие данные показало исследование сервиса SuperJob.
Зарплатные предложения для кадровиков увеличились на 15,8%.
Сотрудникам банков в 2025 году предлагают на 12,9% больше, а предложение промышленным инженерам выросло на 12,8%.
Также выросли зарплаты для:
строителей — на 12,6%;
промышленных рабочих — на 12,4%;
медперсонала — на 12,1%;
занятых в сфере ретейла — на 11,4%.
Также в топ-10 попали строительные рабочие (рост на 10,1%), специалисты в сфере маркетинга и рекламы (10%), логистики и склада (7,5%).
