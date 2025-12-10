Назвали сферы с самым высоким ростом зарплат в 2025 году

Больше в Москве всего выросли зарплаты специалистов по кадрам.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в Москве больше всего выросли зарплатные предложения для сотрудников кадровых служб, банков и промышленных инженеров.

Такие данные показало исследование сервиса SuperJob.

Зарплатные предложения для кадровиков увеличились на 15,8%. Сотрудникам банков в 2025 году предлагают на 12,9% больше, а предложение промышленным инженерам выросло на 12,8%.

Также выросли зарплаты для:

строителей — на 12,6%;

промышленных рабочих — на 12,4%;

медперсонала — на 12,1%;

занятых в сфере ретейла — на 11,4%.

Также в топ-10 попали строительные рабочие (рост на 10,1%), специалисты в сфере маркетинга и рекламы (10%), логистики и склада (7,5%).