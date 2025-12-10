Штрафовать за несообщение в военкомат о переезде будут круглый год

10 декабря 2025 года Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев.

Сейчас такие штрафы за несообщение в военкомат о месте жительства назначают в период проведения призыва. Но в связи с принятием закона о призыве в течение всего года норму уточнили.

Изменения вносят в ч. 4 ст. 21.5 КоАП. Из нее исключаются слова «в период проведения призыва», и теперь ответственность за правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.

Штрафы за нарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.

Также согласно этому закону, призывники будут обязаны явиться в военкомат по электронной повестке в течение 30 дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.