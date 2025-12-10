Совфед одобрил закон о допуске Росфинмониторинга к сведениям о переводах по СБП
10 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому у Росфинмониторинга будет право получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) о переводах по Системе быстрых платежей (СБП).
Также ведомство сможет запрашивать информацию о платежах по QR-кодам и картам «Мир».
Порядок взаимодействия определит Центробанк.
Закон ждет подписи президента и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Тоже удивился: порог обвалили, будто резиновый, и за месяц надо успеть перестроиться 😅 Похоже, будем ловить разъяснения на ходу и гадать, когда НДС наступит.