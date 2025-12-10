8026 ОК НДС на УСН Мобильная
Система быстрых платежей

Совфед одобрил закон о допуске Росфинмониторинга к сведениям о переводах по СБП

Росфинмониторинг будет напрямую получать информацию от НСПК об операциях по Системе быстрых платежей, QR-кодам и картам «Мир».

10 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому у Росфинмониторинга будет право получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) о переводах по Системе быстрых платежей (СБП).

Также ведомство сможет запрашивать информацию о платежах по QR-кодам и картам «Мир».

Порядок взаимодействия определит Центробанк.

Закон ждет подписи президента и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

