Совфед одобрил закон о допуске Росфинмониторинга к сведениям о переводах по СБП

Росфинмониторинг будет напрямую получать информацию от НСПК об операциях по Системе быстрых платежей, QR-кодам и картам «Мир».

10 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому у Росфинмониторинга будет право получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) о переводах по Системе быстрых платежей (СБП).

Также ведомство сможет запрашивать информацию о платежах по QR-кодам и картам «Мир».

Порядок взаимодействия определит Центробанк.

Закон ждет подписи президента и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.