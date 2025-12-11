С 1 января 2026 года вступят в силу новые требования к онлайн-кассам

Владельцы ККТ должны до конца 2025 года перестроить учет и подготовить онлайн-кассы к работе.

С 1 января 2026 вступают в силу новые требования к онлайн-кассам и их ПО, в том числе для поддержки новых ставок НДС и новых форматов чеков, сообщает региональное УФНС

C 1 марта 2025 применять ККТ обязаны продавцы на открытых прилавках на выделенных для розничной торговли пространствах. С 1 января 2026 у них появится обязанность указывать в кассовом чеке наименование товара и его количество.

Основное изменение – рост базовой ставки НДС с 20% до 22%.

Все онлайн-кассы, работающие с НДС, должны выдавать чеки с новой ставкой. Использование ставки 20% будет нарушением законодательства.

Льготная ставка 10% будет применяться для некоторых продуктов, лекарств и других категорий товаров.

Кроме того, с 1 января 2026 года снижен порог обязательного перехода на НДС на УСН.

Для продавцов маркированных товаров с начала 2026 года появится обязательный модуль проверки этих товаров, который будет передавать данные в госсистему мониторинга товаров.

Агенты станут указывать в чеках реквизиты поставщика, иначе выручка будет признана доходом агента.

В связи с изменениями владельцам ККТ нужно до конца 2025 года перестроить свой бухгалтерский и налоговый учет и подготовить онлайн кассы к работе.

Нужно внести новые ставки НДС в настройках кассового оборудования, заменить цены, перепрошить кассу, обновить ПО, предупреждают налоговики.

Подробно разберем все изменения налоговой реформы-2026 и научим работать по новым правилам на курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы».

Цена курса со скидкой 67 %: 9 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 15 декабря.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.