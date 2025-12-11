🎅 Дед Мороз в Москве заработает до 150 тыс. рублей, а Снегурочка – 120 тыс.

Самые высокие цены на услуги аниматоров будут вечером 31 декабря 2025 года.

Заработок аниматора, играющего Деда Мороза, в Москве может достигать 150 тыс. рублей в месяц, а Снегурочки – 120 тыс., сообщил сервис hh.ru.

«На самые высокие ставки, которые могут достигать 150-300 тыс. рублей за сезон для пары аниматоров, влияют несколько ключевых факторов. Пик цены – 31 декабря, особенно вечером. Время суток также играет роль. Корпоративы для взрослых обычно оплачиваются намного выше, чем детские утренники», — отметили исследователи.

Также на цену влияет выезд в отдаленные районы или за город. Авторские сценарии, сложные костюмы и дополнительное шоу (фокусы, эксперименты) увеличивают стоимость.

За первую неделю декабря работодатели искали более 200 новогодних аниматоров. В последнюю неделю месяца спрос будет еще выше: он растет на 30-40% ежегодно.

Предлагаемый доход в новогоднюю ночь может вырастать на более чем 20% от оклада, который предлагают в начале месяца.

Работу в качестве аниматоров на Новый год ищут и рассматривают более 1,6 тыс. россиян. По итогам 2024 года почти 50% Дедов Морозов были не старше 24 лет, говорится в исследовании.