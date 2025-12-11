🎅 Дед Мороз в Москве заработает до 150 тыс. рублей, а Снегурочка – 120 тыс.
Заработок аниматора, играющего Деда Мороза, в Москве может достигать 150 тыс. рублей в месяц, а Снегурочки – 120 тыс., сообщил сервис hh.ru.
«На самые высокие ставки, которые могут достигать 150-300 тыс. рублей за сезон для пары аниматоров, влияют несколько ключевых факторов. Пик цены – 31 декабря, особенно вечером. Время суток также играет роль. Корпоративы для взрослых обычно оплачиваются намного выше, чем детские утренники», — отметили исследователи.
Также на цену влияет выезд в отдаленные районы или за город. Авторские сценарии, сложные костюмы и дополнительное шоу (фокусы, эксперименты) увеличивают стоимость.
За первую неделю декабря работодатели искали более 200 новогодних аниматоров. В последнюю неделю месяца спрос будет еще выше: он растет на 30-40% ежегодно.
Предлагаемый доход в новогоднюю ночь может вырастать на более чем 20% от оклада, который предлагают в начале месяца.
Работу в качестве аниматоров на Новый год ищут и рассматривают более 1,6 тыс. россиян. По итогам 2024 года почти 50% Дедов Морозов были не старше 24 лет, говорится в исследовании.
ошиблись или не договаривают. Вот в день, 150 т.р. - это похоже на правду (а 31 декабря, я бы все-таки эту умножила еще на два, так ближе к реальности)