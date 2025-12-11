8026 ОК НДС на УСН Мобильная
💊 Появился реестр недобросовестных поставщиков БАД

Представители интернет-торговли создали открытый реестр компаний, которые продают контрафактные биологически активные добавки.

Союз интернет-торговли (СИТ) запустил реестр недобросовестных поставщиков биологически активных пищевых добавок (БАД). В него попадут компании, которые продают контрафактную продукцию.

«Этот список объединит продавцов, которые реализуют некачественный или контрафактный товар на маркетплейсах. Мы будем проводить проверку документов, контрольные закупки, лабораторные исследования», — сказал президент организации Виталий Гаврилов.

Если Союз найдет нарушение, о нем немедленно сообщат маркетплейсу или другой площадке, где БАД продается, а также сведения передадут контрольно-надзорным органам.

Реестр будет открытым, любой потребитель сможет с ним ознакомиться, а также специалисты из сферы e-commerce, которые занимаются проверкой карточек товаров.

