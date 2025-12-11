❕ Чтобы работать на НПД, при регистрации ИП не нужно выбирать спецрежимы

Налоговики рассказали, как с первого дня регистрации в качестве ИП применять самозанятость.

Если уже зарегистрированный самозанятый хочет открыть ИП, то при регистрации через сайт ФНС нет возможности выбрать НПД.

Дело в том, чтобы с первого дня регистрации в качестве ИП применять режим НПД, на момент регистрации ИП необходимо уже стоять на учете как НПД. То есть сначала открывать самозанятость, а потом ИП.

А при регистрации ИП не нужно подавать уведомления на применение спецрежимов, пояснили налоговики в чате ФНС. Поскольку совмещать НПД с другими режимами (УСН, ПСН, автоУСН, ЕСХН) нельзя.

Таким образом, ИП считается выбравшим ОСНО. И статус плательщика НПД это не отменяет.