❔ Можно ли перейти на АУСН, если директор – нерезидент РФ
В ООО на УСН генеральный директор, он же учредитель, нерезидент РФ. Деятельность не ведется, компания хочет с 2026 года перейти на АУСН.
Запрещается применять АУСН, если организация или предприниматель привлекают для работы налоговых нерезидентов РФ, напоминает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Это указано в п. 27 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.
Директор организации также является ее работником, и на него распространяется указанное ограничение.
