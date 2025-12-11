❔ Можно ли перейти на АУСН, если директор – нерезидент РФ

Директор – это тоже работник, поэтому с учредителем-нерезидентом перейти на автоУСН нельзя.

В ООО на УСН генеральный директор, он же учредитель, нерезидент РФ. Деятельность не ведется, компания хочет с 2026 года перейти на АУСН.

Запрещается применять АУСН, если организация или предприниматель привлекают для работы налоговых нерезидентов РФ, напоминает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Это указано в п. 27 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.

Директор организации также является ее работником, и на него распространяется указанное ограничение.