😲 42 785 ККТ ежедневно нарушают закрытие смены
Незакрытие смены — это масштабная, но управляемая проблема. В 99% случаев причина в человеческом факторе.
Руководитель направления ОФД Платформы ОФД Оксана Спиркина на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» предупредила, что несвоевременное закрытие смены влечет искажение отчетности и расхождение с ФНС.
При повторяемости таких фактов на бизнес будет обращено дополнительное внимание налоговиков. Но процесс легко автоматизировать, в итоге это сэкономит бухгалтеру время.
Спикер посоветовала строить процессы, чтобы ошибки не повторялись, а не исправлять постоянно их постфактум. И обеспечивать согласованность данных:
Касса → ОФД → Отчетность
Единая картина данных снижает ошибки и ускоряет реакцию.
