💲 Как быстро рассчитать доходность по вкладам — откройте новый калькулятор от «Клерка»!

«Клерк» запустил калькулятор банковских вкладов, который позволит понять, какой будет итоговая доходность.

На «Клерке» появился новый инструмент — калькулятор банковских вкладов. Чтобы быстро рассчитать доходность, достаточно указать свои параметры:

сумму вкладов;

срок размещения;

тип ставки;

процентную ставку;

периодичность выплат.

Также в калькуляторе можно ввести сумму пополнений и размер частичных снятий, если такие возможны.

