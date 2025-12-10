💲 Как быстро рассчитать доходность по вкладам — откройте новый калькулятор от «Клерка»!
«Клерк» запустил калькулятор банковских вкладов, который позволит понять, какой будет итоговая доходность.
На «Клерке» появился новый инструмент — калькулятор банковских вкладов. Чтобы быстро рассчитать доходность, достаточно указать свои параметры:
сумму вкладов;
срок размещения;
тип ставки;
процентную ставку;
периодичность выплат.
Также в калькуляторе можно ввести сумму пополнений и размер частичных снятий, если такие возможны.
Узнайте свою доходность уже сейчас с калькулятором от «Клерка»!
