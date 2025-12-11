Дмитрий Ряховский сделал налоговый прогноз на 2026 год

Власти ужесточают налоговый контроль, закрывают серые схемы, делают акцент на уголовную, а не административную ответственность, но одновременно дают бизнесу больше гибкости в рамках закона.

Д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» предрек «затягивание гаек» в отношении явно фиктивных и агрессивных схем ухода от налогов, со смещением ответственности в том числе в уголовную плоскость.

Эксперт Дмитрий Ряховский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Эксперт считает, что государство последовательно ужесточает контроль и закрывает «серые» схемы, одновременно давая бизнесу больше гибкости в легальных рамках. Ключевым трендом он назвал смещение административной в уголовную плоскость.

Наиболее эффективной стратегией сейчас является построение прозрачной и законной структуры бизнеса, а не поиск обходных путей, считает Дмитрий Ряховский.

Также власти дают бизнесу больше свободы в корпоративных вопросах. Но это требует от участников повышенной юридической грамотности и аккуратности в оформлении документов, чтобы не создать себе новых рисков.