Новый рекорд: долги по кредитам выросли сразу на 335 млрд рублей в октябре 2025 года

Россияне набрали кредитов на рекордные 38,3 трлн рублей с начала 2025 года.

В октябре 2025 года общий объем долгов по кредитам вырос на 335 млрд рублей — до 38,3 трлн. Это рекордный показатель с сентября 2024 года.

Из 335 млрд рублей большую часть — 289 млрд — составили ипотечные кредиты, которые обеспечены жильем. Чаще всего россияне оформляли ипотеку по льготной семейной программе. Объем кредитования вырос из-за ожидаемого ужесточения параметров программы, ведь скоро разрешат оформлять только одну льготную ипотеку на семью. Об этом пишут «Известия».

Несмотря на то, что ключевая ставка еще высока, население уже наращивает кредитную активность. Такое поведение связано с отложенным спросом. Еще одна причина роста — снижение банковских надбавок для высокорискованных кредитов с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, кредитные средства нужны россиянам, чтобы успеть приобрести автомобиль до повышения утилизационного сбора.

С января по октябрь 2025 года общий объем долгов вырос только на 1,49 трлн рублей. Это самый низкий показатель за восемь лет. Например, в прошлом году за этот же период клиенты банков набрали займов на 4,86 трлн, а в 2023 году — на 5,7 трлн.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что массового кредитного бума в 2026 году не будет, ведь необеспеченные розничные кредиты останутся под жесткими регуляторными ограничениями. Эксперты связывают рост долгов в октябре 2025 года со временным всплеском активности.