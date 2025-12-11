8044 ЦОК КПП БСН mobile
Пенсии

Пенсию по потере кормильца не будут забирать у работающих подростков

Депутаты предлагают закрепить сохранение пенсии, если несовершеннолетний или учащийся очно до 23 лет вышли на работу.

Депутаты от фракции «Новые люди» подготовили законопроект о поддержке подростков, которые получают пенсии по потере кормильца.

Предлагается закрепить в законе о государственном пенсионном обеспечении и страховых пенсиях норму о том, что «факт трудовой деятельности и получение доходов не является основанием для признания несовершеннолетних и обучающихся на очной форме до 23 лет не состоявшими на иждивении умершего кормильца и, соответственно, для прекращения выплат».

Инициатива направлена на отзыв в кабмин.

Действующее законодательство по умолчанию считает несовершеннолетних иждивенцами, но появление собственного заработка может создать юридическую неопределенность в отношении «иждивения» и стать поводом для прекращения выплаты пенсии. А для многих эта выплата – часть семейного бюджета, рисковать ею не хотят.

«Из-за правовой неопределенности тысячи подростков выбирают неофициальную работу – без стажа, без социальных гарантий. Это неправильно: молодые люди должны иметь возможность получить первый трудовой опыт честно и безопасно. Наш законопроект закрепляет это право», — пояснила депутат Ксения Горячева.

Если закон примут, он вступит в силу после официального опубликования.

