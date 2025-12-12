ФНС: как применять ККТ, если расчет был в выходной

Если расчет по реквизитам, чек выбивают на следующий рабочий день. А если рассчитались на месте – чек нужно выдать сразу.

ФНС разъяснила, как мебельному салону применять ККТ, если покупатель оплатил товар по реквизитам через приложение банка в субботу, когда у бухгалтерии выходной день.

В письме от 28.11.2025 № ЗГ-2-20/18259@ налоговики напомнили, что при расчетах продавец должен выдать кассовый чек в бумажном или электронном виде — п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ.

Если расчет был в безналичном порядке, без непосредственного взаимодействия покупателя с продавцом или автоматическим устройством для расчетов, сформировать кассовый чек нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета.

То есть, если покупатель выбрал диван в салоне, а деньги перевел в безналичном порядке по реквизитам через приложение банка за пределами салона – сформировать кассовый чек нужно не позднее следующего рабочего дня.

А если бы за товар заплатили непосредственно в салоне, то нужно применить ККТ и выдать покупателю чек сразу на месте осуществления расчета.

