ФНС рассказала, как экономить на бумажных документах

Рассчитать стоимость перехода на ЭДО можно через сервис налоговой службы.

Региональное УФНС рассказало о преимуществах электронного документооборота для бизнеса. Это:

оптимизация бухгалтерии — меньше риск ошибок при ведении учета, упрощение обработки документации;

сокращение расходов — экономия на закупке канцтоваров и бумаги;

оперативность обмена — мгновенный доступ к документам обеспечивает быструю коммуникацию с партнерами и клиентами;

эффективное управление — ускорение процесса согласования, оперативное принятие и реализация управленческих решений.

Например, электронные счета‑фактуры формируются и передаются в электронном виде, подписываются УКЭП и имеют ту же юридическую силу, что и бумажный оригинал.

На сайте ФНС есть промостраница «Электронный документооборот», где представлены сценарии внедрения ЭДО с пошаговым алгоритмом перехода на него.

Оценить примерный срок окупаемости затрат и примерно рассчитать стоимость перехода на ЭДО можно через сервис ФНС «Калькулятор для расчета эффективности внедрения ЭДО в компании».

Есть два подхода к расчетам: быстрый (с минимальным набором показателей) и расширенный (с учетом дополнительных параметров и стоимостных факторов).

Результаты можно сохранить в различных электронных форматах: PDF, Word, Excel или формировать презентационные материалы.

А сервис «Прозрачный бизнес» покажет, является ли потенциальный партнер участником ЭДО, добавили налоговики.