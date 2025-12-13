Сотрудник ФНС: НК не делит налогоплательщиков на взрослых и детей — налоги должны платить все

Представитель ФНС в женском клубе рассказала, что имущественные налоги нужно платить за несовершеннолетних детей.

«Налоговый кодекс не делит налогоплательщиков на взрослых и детей. Все, у кого есть недвижимость, транспорт или земля, платят имущественные налоги, в том числе дети. Сделать это нужно было до 1 декабря», — сказала сотрудник обособленного подразделения г. Шилка Тамара Демченко.

Если не уплатить налог, со 2 декабря каждый день будут начислять пени. Налоговики могут взыскать задолженность с собственников имущества, в том числе долги детей — с их законных представителей.

Как только на несовершеннолетнего оформляют собственность, он становится налогоплательщиком. Например, когда родители купили квартиру на материнский капитал и выделили долю ребенку, или бабушка завещала маленькому внуку дом.

Важно, что суммы налогов детей не входят в налоговое уведомление родителей. Налоги формируются отдельно на каждое лицо, а уплатить их нужно тоже отдельными платежами.