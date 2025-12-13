😡 Названы самые частые жалобы и обращения в налоговую
Чаще всего налогоплательщики обращаются в ФНС с вопросами, которые касаются учета. 11% обращений связаны с получением и отказом от ИНН.
9% просят разъяснить механизм начисления и уплаты НДФЛ и налога на имущество, еще столько же (9%) обращаются с проблемой возврата или зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов.
С вопросами о налоговых льготах в ФНС пишут 6% налогоплательщиков, об актуализации сведений об объектах налогообложения — 5%.
Меньше всего вопросов вызывает налогообложение малого бизнеса и специальных налоговых режимов (1% обращений).
В большинстве случаев специалисты ФНС дают разъяснения по обращениям, жалобы рассматривают по существу, удовлетворяют или отказывают в этом, а также могут перенаправить в другое ведомство, сообщает тульское УФНС.
