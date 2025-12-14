Чтобы получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, есть обязательное условие
Если налогоплательщик оказался в трудной финансовой ситуации и не может в установленный срок уплатить налоги, он имеет право обратиться за отсрочкой или рассрочкой.
Отсрочка — это единовременная уплата задолженности в конце срока. Ее предоставляют на срок не больше 1 года.
Рассрочка представляет собой поэтапную уплату задолженности в течение периода ее действия. Могут дать на срок, не превышающий трех лет.
«Обязательным условием для предоставления отсрочки или рассрочки является представление обеспечения в форме залога, поручительства или банковской гарантии», — сказано на сайте ФНС.
Для рассмотрения вопроса о возможности получения отсрочки или рассрочки необходимо предоставить в налоговый орган заявление (КНД 1150086) и пакет документов одним из способов:
лично в налоговый орган по месту учета налогоплательщика;
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
через личный кабинет налогоплательщика.
