Чтобы получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, есть обязательное условие

Чтобы получить рассрочку или отсрочку, нужно в ФНС предоставить заявление и пакет документов, которые подтвердят, что человек оказался в трудной финансовой ситуации.

Если налогоплательщик оказался в трудной финансовой ситуации и не может в установленный срок уплатить налоги, он имеет право обратиться за отсрочкой или рассрочкой.

Отсрочка — это единовременная уплата задолженности в конце срока. Ее предоставляют на срок не больше 1 года.

Рассрочка представляет собой поэтапную уплату задолженности в течение периода ее действия. Могут дать на срок, не превышающий трех лет.

«Обязательным условием для предоставления отсрочки или рассрочки является представление обеспечения в форме залога, поручительства или банковской гарантии», — сказано на сайте ФНС.

Для рассмотрения вопроса о возможности получения отсрочки или рассрочки необходимо предоставить в налоговый орган заявление (КНД 1150086) и пакет документов одним из способов: