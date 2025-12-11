Эксперт: брать патент можно хоть каждый месяц — это не налоговая схема
В социальных сетях в последнее время распространен налоговой лайфхак с делением патента. Участник IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» поинтересовался у эксперта, будет ли это считаться необоснованной налоговой выгодой. Ведь предприниматель заведомо понимает, что он слетит с патента, но все равно его получает, чтобы сэкономить.
Руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина ответила, что Налоговый кодекс позволяет предпринимателям получать патент на конкретные периоды работы.
«Это не лайфхак и не схема, а нормальная практика. Патент можно брать на любой срок. Если это прописано в Налоговом кодексе, это не считается налоговой выгодой», — заявила Каверина.
Поэтому к налоговой схеме не относится ситуация, когда бизнес понимает, что не сможет применять патент и начинает его делить.
