Эксперт: брать патент можно хоть каждый месяц — это не налоговая схема

Если бизнес начинает делить периоды патента, чтобы не слететь с него, это не будет считать налоговой выгодой. Это право, которое дает Налоговый кодекс.

В социальных сетях в последнее время распространен налоговой лайфхак с делением патента. Участник IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» поинтересовался у эксперта, будет ли это считаться необоснованной налоговой выгодой. Ведь предприниматель заведомо понимает, что он слетит с патента, но все равно его получает, чтобы сэкономить.

Выступление Оксаны Кавериной на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина ответила, что Налоговый кодекс позволяет предпринимателям получать патент на конкретные периоды работы.

«Это не лайфхак и не схема, а нормальная практика. Патент можно брать на любой срок. Если это прописано в Налоговом кодексе, это не считается налоговой выгодой», — заявила Каверина.

Поэтому к налоговой схеме не относится ситуация, когда бизнес понимает, что не сможет применять патент и начинает его делить.