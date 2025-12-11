❗️ У ФНС заработал калькулятор ПСН на 2026 год

На сайте налоговой службы уже можно посчитать стоимость патента на следующий год.

Стоимость патента на 2026 год уже можно рассчитать с помощью калькулятора на сайте ФНС.

Еще позавчера сервис не работал, так как не все региональные законы были опубликованы.

Теперь калькулятор работает, и можно рассчитать стоимость патента, сообщили коллеги в нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера».

Калькулятор учитывает все изменения, внесенные законами субъектов РФ.

Например, в Москве стоимость для такси выросла до 1,8 потенциального дохода. ИП ожидал, что доход будет равен 1,4. Но его умножили еще на коэффициент-дефлятор 1,253, утвержденный приказом Минэкономики от 06.11.2025 № 734.