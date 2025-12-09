😱 Регионы начали поднимать стоимость патента. В Архангельской области подорожал на 70%

Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2025, но изменения внесли не везде.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают изменение стоимости патента на 2026 год.

Подписчица обнаружила, что сейчас нет данных для расчета стоимости патента в калькуляторе на сайте ФНС. А чтобы применять ПСН с января 2026 года, заявление нужно подать до 16 декабря.

Также спросили – как налоговая будет выдавать патент и предварительно проверять, превышен или нет лимит в 20 млн рублей.

«Предварительно не будут, постфактум могут аннулировать ранее выданный после сдачи деклараций по УСН и просто после окончания финансового года», — ответили в обсуждении.

Закон на 2026 год есть еще не у всех регионов. Видимо поэтому еще не работает калькулятор, объяснили бухгалтеры.

В некоторых регионах патент уже подорожал, поделились участники обсуждения:

в Архангельской области – на 70%;

в Крыму – на 13%.

А в Ленинградской области стоимость осталась на уровне 2025 года.

Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря, но в калькулятор их быстро не вносят.

Поэтому сейчас те, кто хочет применять ПСН, могут найти закон на 2026 год и рассчитать стоимость патента самостоятельно, советуют в обсуждении.

