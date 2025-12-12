😕 Агентский договор могут переквалифицировать в трудовой

Если агентский договор имеет признаки трудового договора, то возможна его переквалификация.

Сравнение трудового договора и агентского на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» привела руководитель Академии «АФиНА» и руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ Светлана Беляева.

Критерий Трудовой договор Агентский договор Выгода агентского договора Оплата труда Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы Оплата по условиям договора Отсутствие НДФЛ и взносов с вознаграждения, если агент — ИП или юрлицо Социальные гарантии Отпускные, больничные, компенсации Только вознаграждение по договору, социальных гарантий нет Отсутствие финансовой нагрузки в рамках исполнения обязанностей по социальным гарантиям

Эксперт предупредила, что при заключении агентских договоров с физлицами или ИП важно помнить: если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Эксперт Светлана Беляева на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Основанием будет ст. 11 ТК и п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2018), утв. Президиумом 14.11.2018.

В подтверждение Светлана Беляева привела постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.11.2024 по делу № А27-15459/2023. Агентский договор признан по факту трудовым на основе в том числе следующего: