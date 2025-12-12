Роскомнадзор планирует собрать с онлайн-рекламы 7 млрд рублей в 2025 году

Распространители рекламы уже уплатили сборы в размере 5 млрд рублей, под конец 2025 года сумма может вырасти до 7 млрд.

На конец 2025 года Роскомнадзор прогнозирует поступления сборов с онлайн-рекламы не менее 7 млрд рублей.

Ведомство автоматизировало систему по учету интернет-рекламы. Выявили 160 крупных плательщиков сбора за распространение рекламного контента в интернете. Они обеспечивают 90% поступлений по этой статье доходов, сказано на сайте кабмина.

Ежеквартально автоматизированная система обрабатывает информацию от 56 тыс. плательщиков сбора.

С августа 2025 года в бюджет поступило уже больше 5 млрд рублей.