При импорте товаров в 2026 году будут важные изменения

Будет усилен контроль за импорт, а также вырастет ряд обязательных платежей.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам — рассказала про основные изменения для импортеров в 2026 году.

С 1 января 2026 года до 73,8 тыс. рублей увеличен таможенный сбор (постановление Правительства РФ от 23.10.2025 № 1638). Это за общую таможенную стоимость товаров от 10 тыс. рублей.

Также с указанной даты на 25% вырастет утилизационный сбор на автомобили (постановление кабмина от 01.11.2025 № 1713).

С 11.02.2026 будет внедрение навигационных пломб для отслеживания перевозок в ЕАЭС (решение Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 № 84).

А с 1 апреля 2026 года вводится система подтверждения ожидания поставки товара (концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 10.11.2025 № 3213-р).

С 01.09.2026 состоится введение технологического сбора (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе).

Кроме того, до 1 сентября 2026 продлен упрощенный порядок сертификации и маркировки товаров (постановление Правительства от 26.08.2025 № 1277).

Вдобавок маркетплейсы начнут контролировать расчет налогов селлерами.