С 1 декабря 2025 действует новый повышенный утильсбор

Через месяц сбор вырастет еще раз – в рамках поэтапного увеличения тарифов.

С 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила расчета утильсбора при ввозе авто.

Стоимость ввоза большинства машин выросла от трех-пяти тысяч рублей до нескольких миллионов, пишет «Газета.Ru».

Льготный утильсбор на авто с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые для личного пользования, теперь отменен. Раньше за такую машину в возрасте до трех лет нужно было заплатить 3,4 тыс. рублей, а за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

С 1 декабря же за эти же автомобили россияне должны платить утильсбор по ставкам для коммерческих фирм: он составит сотни тысяч или даже миллионы рублей.

Как рассчитывается сбор: базовую ставку в 20 тыс. рублей умножают на коэффициент, который зависит от рабочего объема и мощности двигателя. Для электрических машин и последовательных гибридов, где двигатель внутреннего сгорания (ДВС) не связан с колесами, будет учитываться пиковая мощность — 30-минутная отдача электромотора или сумма мощностей нескольких моторов.

Также действует таможенная пошлина, которая зависит от рабочего объема двигателя и возраста автомобиля.

C 1 января уже 2026 года утильсбор на автомобили вырастет во второй раз — в рамках принятого в 2024-м поэтапного увеличения тарифов.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявлял, что главная задача изменений — создать условия, при которых локальное производство будет экономически выгоднее прямого импорта.