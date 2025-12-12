Как маркировать импортные товары в системе «Честный знак»: эксперт дала инструкцию

Чтобы продавать импортные товары, их нужно провести через российскую систему маркировки и прослеживания продукции «Честный знак».

Перечень товаров по коду ТН ВЭД, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (ред. от 07.02.2025).

Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам — на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала, как маркировать импортные товары:

Эксперт Елена Клинова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»