Как маркировать импортные товары в системе «Честный знак»: эксперт дала инструкцию

Чтобы продавать импортные товары, их нужно провести через российскую систему маркировки и прослеживания продукции «Честный знак».

Перечень товаров по коду ТН ВЭД, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (ред. от 07.02.2025).

Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам — на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала, как маркировать импортные товары:

Эксперт Елена Клинова на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Шаг

Что сделать

1

Зарегистрироваться в системе «Честный знак» (ЧЗ)

2

Зарегистрироваться в Ассоциации ГС1 РУС (это Ассоциация автоматической идентификации)

3

Внести данные о товаре в Национальный каталог товаров

4

Заказать уникальный код маркировки (Data Matrix) и оплатить

5

Получить и нанести коды маркировки (передать производителю)

6

Отправить отчет о нанесении кодов в ЧЗ

7

Отразить данные о маркировке в таможенной декларации (графа 31 «Грузовые места и описание товаров»)

8

Ввести товар в оборот в системе ЧЗ

