Как маркировать импортные товары в системе «Честный знак»: эксперт дала инструкцию
Перечень товаров по коду ТН ВЭД, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (ред. от 07.02.2025).
Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам — на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала, как маркировать импортные товары:
Шаг
Что сделать
1
Зарегистрироваться в системе «Честный знак» (ЧЗ)
2
Зарегистрироваться в Ассоциации ГС1 РУС (это Ассоциация автоматической идентификации)
3
Внести данные о товаре в Национальный каталог товаров
4
Заказать уникальный код маркировки (Data Matrix) и оплатить
5
Получить и нанести коды маркировки (передать производителю)
6
Отправить отчет о нанесении кодов в ЧЗ
7
Отразить данные о маркировке в таможенной декларации (графа 31 «Грузовые места и описание товаров»)
8
Ввести товар в оборот в системе ЧЗ
