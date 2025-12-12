❔ Как передавать сведения в ФНС, если при переходе на АУСН счета в нескольких банках

Чтобы иметь расчетные счета сразу в нескольких банках, бизнесу нужно выбрать один уполномоченный банк и наладить передачу сведений в него из других кредитных организаций.

Бизнес на АУСН может иметь расчетные счета в нескольких банках.

При переходе на АУСН предпринимателю надо определиться, какой банк будет передавать сведения о безналичных операциях в личный кабинет налогоплательщика АУСН. Об этом сказал эксперт на форуме «Клерка».

Затем в заявлении нужно указать данные выбранной кредитной организации или же подать заявление о переходе на АУСН через этот банк.

Кроме того, надо наладить передачу сведений об операциях в других банках в банк, который уполномочен передавать информацию в налоговую.

Полный список уполномоченных банков, которые могут работать с АУСН, есть на сайте ФНС.

