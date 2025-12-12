Есть 7 наиболее опасных и видимых признаков дробления бизнеса
В ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ Владислав Каминский объяснил, что дробление — это когда один бизнес искусственно разделен на несколько лиц.
При этом есть налоговая выгода, лица подконтрольны и несамостоятельны, нет разумной деловой цели, а также нет ресурсов — штата, техники, офиса, склада.
Спикер назвал семь наиболее опасных и видимых признаков дробления:
взаимозависимость — родство, сотрудники;
совпадение юридических адресов – одна ИФНС!
совпадение IP-адресов сдачи отчетности;
финансовые потоки между лицами;
один бренд;
открытая информация в интернете и соцсетях;
отсутствие ресурсов и расходов.
