Дробление бизнеса

Есть 7 наиболее опасных и видимых признаков дробления бизнеса

Дробление в 2025 году остается одной из самых опасных налоговых схем.
В ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ Владислав Каминский объяснил, что дробление — это когда один бизнес искусственно разделен на несколько лиц.

При этом есть налоговая выгода, лица подконтрольны и несамостоятельны, нет разумной деловой цели, а также нет ресурсов — штата, техники, офиса, склада.

Спикер назвал семь наиболее опасных и видимых признаков дробления:

  • взаимозависимость — родство, сотрудники;

  • совпадение юридических адресов – одна ИФНС!

  • совпадение IP-адресов сдачи отчетности;

  • финансовые потоки между лицами;

  • один бренд;

  • открытая информация в интернете и соцсетях;

  • отсутствие ресурсов и расходов.

