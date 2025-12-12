💥 «Клерк» продолжает конференцию Бух.Совет 2026! День второй

Остался один час до старта второй части IX Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Бух.Совет 2026.

Конференция Бух.Совет 2026 проходит 11 и 12 декабря 2025 года в Москва-Сити.

Первый спикер начнет выступление ровно в 10:00!

Ольга Кошкина (основатель сети консалтинговых компаний (более 300 на ежедневном обслуживании), спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет) расскажет про бухгалтера маркетплейса:

Документооборот с маркетплейсами: сложности с первичкой.

Отчеты о продажах маркетплейса. Из чего формировать налогооблагаемую базу.

Учет бонусов (скидок).

Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. Что проконтролировать в программе.

Елена Шедис (бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров) — про НДС при работе с маркетплейсами:

Особенности НДС при работе на маркетплейсах.

Внесение счетов-фактур и УПД и их отражение в книге продаж.

НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы.

Декларация по НДС.

Светлана Беляева (руководитель Академии «АФиНА» и руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ) — налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году:

Тренды налоговой практики 2025.

Какие риски следует учитывать в 2026.

Где грань между законной оптимизацией и схемой.

Елена Клинова (главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам) — про ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

Импорт товаров в 2026 году.

Маркировка импортного товара в системе «Честный знак».

Виды импорта (классический и из стран ЕАЭС) и особенности расчета налогов.

Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.

Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Анна Тетерлева (к. э. н., АССA, аттестованный аудитор, директор ООО «Финансовые технологии — Аудит» (топ-15 аудиторских компаний Урала и Западной Сибири), 24 года опыта в финансах, включая работу в «большой четверке» аудиторских компаний мира, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, автор 60 учебных пособий и статей по бухучету и МСФО) — про ЕНС: новые правила работы, порядок сверки, расхождения.

Александр Бажин (ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ) — про изменения в работе с онлайн-кассами в 2026 году:

Новые требования к онлайн-кассам с 1 января 2026: формат фискальных данных и кассы для маркированных товаров.

Изменения в применении касс в общепите, на рынках, для розничной торговли. Особенности использования ККТ в интернет-магазинах и сервисах.

Обновление кассового оборудования, прошивок и инструкций, связанное с изменением в НДС.

Ответственность за нарушения: увеличение штрафов и расширение составов правонарушений.

Требования к оборудованию и программное обеспечение.

14:00-15:00 — перерыв на обед.

Артур Хачатрян (менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист по продвижению бухгалтерских услуг) — как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году.

Людмила Ганичева (основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга, сопровождения ВЭД , эксперт проекта Правительства Москвы по поддержке малого бизнеса МБМ и корпорации МСП, автор десятков статей и курсов по бухучету и налогообложению) — про АУСН, бухуслуги, клиенты и ИИ в работе бухгалтера-атусорсера.

Николай Сергеев (начальник управления по продажам и развитию микробизнеса Альфа-Банка) и Дамир Умяров (начальник отдела развития процессов продаж) — финансовая независимость бухгалтера: стратегии повышения дохода.

Рустам Фатыхов (руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке) — про банковские технологии, которые ускоряют бизнес, и блокировку счетов.

Владислав Каминский (управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ) — про топ претензий ФНС по налогам и зарплате в 2025: опасные схемы и разумные альтернативы: