Для новых резидентов префрежимов будет больше налоговых льгот

Минфин продлил период неприменения ограничений по льготам с 2 до 3 лет.

Кабмин одобрил поправки к законопроекту об уточнении льгот для новых резидентов преференциальных режимов и стимулировании инвестиций бизнеса.

Инициативу подготовили по итогам обсуждения с Госдумой, Счетной палатой, заинтересованными ведомствами и предпринимательским сообществом, сообщил Минфин.

Для бизнеса смягчат ограничительные меры.

Предусмотрено продление периода неприменения ограничений — с 2 до 3 лет. Речь идет об ограничении налоговых льгот и пониженных страховых взносов объемом капитальных вложений и НИОКР, о лишении права на применение налоговых льгот в случае непредставления бухгалтерской отчетности.

Регионы получат право индексировать на коэффициент-дефлятор размеры капвложений резидентов, учитываемых при их сопоставлении с величиной налоговых льгот.

Также расширяется перечень расходов, которые можно учитывать в составе капитальных вложений бизнеса.

«Предусмотренные законопроектом ограничения для новых резидентов преференциальных режимов нацелены на повышение эффективности налоговых расходов и стимулирование инвестиционной активности по принципу соразмерности. В результате 1 рубль налоговых расходов должен приводить к не менее 1 рублю частных капитальных вложений и инвестиций в НИОКР», — уточнил Минфин.

Применение налоговых преференций будет доступно при выполнении контролируемых показателей соглашений и своевременной передаче налоговикам бухотчетности.

У регионов появятся широкие полномочия по регулированию применения преференциальных налоговых режимов на своей территории. Они смогут выбирать приоритеты в периметрах префрежимов развития тех отраслей экономики, которые соответствуют стратегиям социального-экономического развития конкретного субъекта РФ.

