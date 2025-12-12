С 21 декабря 2025 меняются правила компенсации за предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний
Минтруд изменил правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.
Приказ ведомства от 08.08.2025 № 497н опубликован на портале правовой информации 10 декабря 2025 года.
Действующие правила утверждены приказом Минтруда от 11.07.2021 № 347н. Документ устанавливает порядок возмещения за счет страховых взносов на травматизм различных расходов на мероприятия по охране труда.
В эти правила внесены поправки.
Теперь установлено, что заявление о финобеспечении предупредительных мер можно подать в отделение СФР – по почте, через интернет, в том числе Госуслуги, либо через МФЦ. Сейчас заявление подают в СФР по месту регистрации в бумажной или электронной форме.
Также сократили срок принятия решения о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе.
При доведении до отделения СФР дополнительных средств на финансовое обеспечение предупредительных мер Соцфонд отменит решение об отказе в финансировании, принятое по причине отсутствия средств, и примет решение о финансовом обеспечении с соблюдением очередности заявлений.
Предусмотрена максимальная сумма возмещения стоимости одной путевки работника – исходя из стоимости одного койко-дня в размере 14 230,41 рублей.
Стоимость одного койко-дня будет индексироваться раз в год с 1 февраля текущего года на коэффициент, определенный для индексации ежемесячной выплаты по обязательному социальному страхованию на травматизм. Возмещение будет с учетом туристического налога.
Все изменения вступят в силу с 21 декабря 2025 года.
ТСД сам пробежится по всему зданию? А заодно и в обособки съездит?
А ТСД сам его оприходует? При таком отношении к работе никакая автоматизация не поможет.
а если много помещений? Всё здание отсканирует сразу? А если штрихкоды с другой стороны?
Такое впечатление, что представление автора об ОС ограничивается огромным складом, на котором лежат тыщи ноутбуков, почему-то не используемых, но почему-то ОС.
Безусловно, автоматизация необходима, а инвентаризация с ТСД удобна, но, авторы подобных рекламных статей, пишите свои тексты более приближенно к реальности.