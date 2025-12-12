С 21 декабря 2025 меняются правила компенсации за предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний

Если СФР получит дополнительные средства – решение об отказе в финансировании отменят.

Минтруд изменил правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.

Приказ ведомства от 08.08.2025 № 497н опубликован на портале правовой информации 10 декабря 2025 года.

Действующие правила утверждены приказом Минтруда от 11.07.2021 № 347н. Документ устанавливает порядок возмещения за счет страховых взносов на травматизм различных расходов на мероприятия по охране труда.

В эти правила внесены поправки.

Теперь установлено, что заявление о финобеспечении предупредительных мер можно подать в отделение СФР – по почте, через интернет, в том числе Госуслуги, либо через МФЦ. Сейчас заявление подают в СФР по месту регистрации в бумажной или электронной форме.

Также сократили срок принятия решения о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе.

При доведении до отделения СФР дополнительных средств на финансовое обеспечение предупредительных мер Соцфонд отменит решение об отказе в финансировании, принятое по причине отсутствия средств, и примет решение о финансовом обеспечении с соблюдением очередности заявлений.

Предусмотрена максимальная сумма возмещения стоимости одной путевки работника – исходя из стоимости одного койко-дня в размере 14 230,41 рублей.

Стоимость одного койко-дня будет индексироваться раз в год ‎с 1 февраля текущего года на коэффициент, определенный для индексации ежемесячной выплаты по обязательному социальному страхованию на травматизм. Возмещение будет с учетом туристического налога.

Все изменения вступят в силу с 21 декабря 2025 года.