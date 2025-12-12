Мишустин поручил разработать защиту от продажи контрафакта на маркетплейсах
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции через маркетплейсы.
Об этом говорится на сайте Правительства.
Ведомства и бизнес разработают дорожную карту реализации проекта по экспорту российских товаров и решений с использованием цифровых платформ. В ней нужно отразить мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции.
На базе маркетплейсов создадут верифицированную цепочку поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности.
Выполнять это поручение будут Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр».
Результаты ожидают в Правительстве до 31 марта 2026 года.
