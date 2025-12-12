8034 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Эксклюзив
Выбор системы налогообложения

Эксперт Шедис: в 2026 году на ОСНО будет проще работать

Налоговые реформы подталкивают экономику к тому, что в ближайшей перспективе останется только общий режим налогообложения и АУСН.

В 2026 году при переходе с УСН на ОСНО можно учесть расходы, которые в течение последних трех лет не были учтены. Об этом рассказала бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант Елена Шедис на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».

Налоговый консультант Елена Шедис на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».

«Своим клиентам я рекомендую выбирать общий режим налогообложения среди других. На общем режиме в 2026 году будет сильно проще работать», — сказала эксперт.

Также она добавила, что вся налоговая реформа ведет к тому, что останется только два режима налогообложения — ОСНО и АУСН.

Автор

Клеверенс
Инвентаризация

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

Ручной учет основных средств (ОС) — это как древний, видавший виды калькулятор в мире, где все уже давно пользуются нейросетями. Он работает, но с какой скоростью и ценой?

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030
1
Жанна

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

Представьте себе: огромное помещение, тысячи объектов, а у вас на руках только распечатанная ведомость и ручка. Это занимает дни, а то и недели.

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

ТСД (терминалы сбора данных) позволяют сканировать штрихкоды ОС

... информация о любом ОС мгновенно попадает в 1С прямо с места его нахождения, будь то офис, цех или дальний склад

ТСД сам пробежится по всему зданию? А заодно и в обособки съездит?

А ТСД сам его оприходует? При таком отношении к работе никакая автоматизация не поможет.

Почему ручной учет ОС скоро исчезнет: прогнозы цифровизации на 2025–2030

RFID (радиочастотная идентификация) — это следующий уровень. Не нужно даже подносить сканер к метке. Вы просто заходите считывающим устройством в помещение, и оно за секунды фикс

а если много помещений? Всё здание отсканирует сразу? А если штрихкоды с другой стороны?

Такое впечатление, что представление автора об ОС ограничивается огромным складом, на котором лежат тыщи ноутбуков, почему-то не используемых, но почему-то ОС.

Безусловно, автоматизация необходима, а инвентаризация с ТСД удобна, но, авторы подобных рекламных статей, пишите свои тексты более приближенно к реальности.

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет