Эксперт Шедис: в 2026 году на ОСНО будет проще работать

Налоговые реформы подталкивают экономику к тому, что в ближайшей перспективе останется только общий режим налогообложения и АУСН.

В 2026 году при переходе с УСН на ОСНО можно учесть расходы, которые в течение последних трех лет не были учтены. Об этом рассказала бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант Елена Шедис на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».

«Своим клиентам я рекомендую выбирать общий режим налогообложения среди других. На общем режиме в 2026 году будет сильно проще работать», — сказала эксперт.

Также она добавила, что вся налоговая реформа ведет к тому, что останется только два режима налогообложения — ОСНО и АУСН.