Госзакупки иностранной продукции для радиоэлектроники могут ограничить

Минпромторг предлагает ограничить госзакупки иностранной продукции для радиоэлектроники. В списке под запрет – генераторы и анализаторы сигналов, приборы для измерения плотности материалов, маятниковые копры и испытательные машины.

Соответствующий проект постановления Правительства РФ 12 декабря 2025 опубликован на портале проектов НПА.

«Предложение об установлении защитной меры, в частности ограничения допуска товаров иностранного происхождения, обусловлено необходимостью применения адекватных мер поддержки отечественных производителей радиоэлектронной продукции, имеющей стратегическое значение для развития промышленности России», — сказано в пояснительной записке к проекту.

За последний год доля отечественных генераторов сигналов по рынку составила 15,5%, а доля импортных — 84,5%. Доля российских анализаторов сигналов и спектра составила 13%, доля импортных — 87%. Но предприятия РФ готовы обеспечить 62,1% общего объема рынка генераторов сигналов и 61% рынка анализаторов сигналов и спектра.

Кроме того, в большинстве случаев отсутствует официальный сервис и гарантия от западных производителей оборудования. И сервисное обслуживание выполняется кустарным способом, добавил Минпромторг.

Предложенные изменения позволят снизить технологическую зависимость от критически важного импортного оборудования, обеспечить заказчиков гарантией, сервисом и техподдержкой, увеличить налоговые поступления от отечественных производителей и создать новые рабочие места.