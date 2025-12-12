⚡️ Итоги дня: суд впервые изъял землю из-за борщевика, ОСАГО резко подорожало за два дня, 50% компаний отменили корпоративы — нет денег

Ярославский суд впервые изъял у частника зараженную борщевиком землю. Это еще один инструмент борьбы с вредителем. За год власти оштрафовали нерадивых землевладельцев на 61 млн рублей.

Ученые из Института лингвистических исследований (ИЛИ) РАН в 2025 году зафиксировали в русском языке не менее 90 новых слов и словосочетаний. Среди новых слов — «зумерский», «нацмессенджер», «лабубный». Еще одно интересное словосочетание — «банковский абьюзер», оно обозначает человека, который ищет выгодные ставки в разных банках и переводит деньги с вклада на вклад.

Цены на ОСАГО в целом ряде регионов резко взлетели всего за два дня. С 8 по 10 декабря средняя стоимость обязательной автогражданки подскочила на 57% в Дагестане и на 35% в Новосибирской области.

У покупателя производства Lipton и «Беседы» в России сменился совладелец. Александр Конов, последние 15 лет развивавший Объединенную чайную компанию, вышел из бизнеса. Его доля в бывшей чайной фабрике Unilever в Петербурге перешла партнерам.

В Красноярском крае запустят единственное в РФ производство смол для изготовления шин. Общий объем инвестиций в проект — 126,6 млн рублей.

В «Яндекс Диске» для macOS нашли уязвимость высокого уровня опасности. Она могла быть использована только при прямом доступе хакера к macOS, и ее уже устранили.

Почти половина крупного бизнеса (47%) намерена сократить штат из-за внедрения искусственного интеллекта. Почти столько же крупных компаний не собираются сокращать работников, еще 6% затруднились ответить на вопрос.

Все сервисы Google могут попасть под ограничения работы в России из-за закона о хранении персональных данных, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. В список сервисов Google входят одноименный поисковик, почта Gmail, карты Google Maps, видеохостинг YouTube, хранилище Google Диск, браузер Chrome и другие приложения.

«Яндекс» начал разработку электромобиля для такси под собственным брендом. Автомобиль получит название UMO 5, товарный знак уже зарегистрировали в Роспатенте.

Половина российских компаний отменила новогодние корпоративы из-за отсутствия денег.

Ozon приобрел на Мосбирже более 1 млн акций для программы мотивации сотрудников. Обратный выкуп осуществляется в рамках действующей программы buyback объемом до 25 млрд рублей, рассчитанной до конца 2026 года.

В Санкт-Петербурге массовые сбои мобильного интернета уже второй день подряд. По словам местных жителей, даже из белого списка недоступны многие приложения.

В Госдуму внесли законопроект, по которому агрессивных водителей будут наказывать за хулиганство по уголовной статье. Речь идет не о тех случаях, когда кого-то подрезают, а о тех, когда дело доходит до дорожных разборок с кулаками или битами.

Мошенники представляются учителями и звонят школьникам или их родителям с просьбой «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. После этого они пытаются узнать у своих жертв код из СМС для входа на «Госуслуги» или в мобильное приложение банка.