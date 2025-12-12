Ужесточили правила попадания в реестр отечественного ПО

Для внесения в реестр программно-аппаратных комплексов с ИИ потребуется собственный центр обработки данных с заданной мощностью и от 1 тыс. графических процессоров.

Правительство изменило правила формирования и ведения единого реестра российского ПО.

Теперь производителям программно-аппаратного комплекса для генеративных моделей ИИ придется:

обеспечивать хранение данных объемом не менее 1 эксабайта (около 1,07 млрд Гб);

готовить решение задач машинного обучения не менее чем на 1 тыс. графических процессоров (GPU);

иметь не менее одного центра обработки данных на территории России и обладающего электрической мощностью не менее 10 МВт.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Также реестр дополнили подпунктами, которые включают требования иметь:

чипы с матричными умножителями или их аналогами, «обеспечивающими преобладающую часть вычислительной мощности (равную 75% или более) ПАК, с вычислительной мощностью не менее 8,75 PFLOPs FP4 (показатель производительности)»;

высокоскоростные сетевые адаптеры с пропускной способностью от 400 Гбит/с c RDMA (технология удаленного доступа к памяти минуя процессор и ОС).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что постановление «не отсекает возможности по попаданию в реестр для ИТ-бизнеса, а лишь вводит дополнительную категорию — программно-аппаратных комплексов для генеративных ИИ-моделей».

Чипы с такими характеристиками в России не производят, но рынок уже выработал механизмы построения цепочек поставок, сказал основатель WMT AI Игорь Никитин.

«Эксабайт хранилища и сетевые подключения на 400 Гбит/с — это уровень крупных технологических компаний. Из-за нововведений рынок столкнется с ростом затрат на инфраструктуру на 40-70%», — считает он.

Риск нововведений состоит в том, что концентрация инфраструктуры в руках небольшого числа крупных игроков может привести к росту цен и снижению гибкости для B2B-сегмента, добавил независимый эксперт в сфере ИИ Алексей Лерон.

В Минцифры заверили, что инициатива — это ответ на запрос отрасли. Внесенные изменения просто добавили новую группу ПАК. А действующие требования для ПАК останутся в силе.