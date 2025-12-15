👐 В 2025 году объем наличных на руках у россиян вырос до рекорда за два года

Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре 2025 достиг 16,4 трлн рублей. Это самый высокий показатель с ноября 2023 года.

Такие данные получили «РИА Новости» из данных Центробанка.

Объем наличных вырос осенью на 122,9 млрд рублей, или на 0,8%. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года – на уровне 16,5 трлн.

При этом сбережений в иностранной валюте стало меньше на 1,7% (7,7 трлн рублей). Но в долларовом выражении объем валюты на руках даже вырос, достигнув 94,9 млрд долларов против 94,1 млрд месяцем ранее. Это связано с укреплением курса рубля.

По мнению старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, на руках домохозяйств стабильно находится объем наличности величиной около 8% ВВП. 16,4 трлн рублей составляют 7,7-7,8% ВВП, что близко к исторической норме.