Проблемы с платежами иностранцев решат в 2026 году

Сложности, с которыми иностранцы сталкиваются при оплате товаров и услуг в России, смогут устранить в течение 2026 года.

Об этом заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков.

«Инфраструктура платежей – это один из краеугольных камней <…>. Есть уже реализованное решение, которое и благодаря нашим крупным кредитным организациям сегодня работает во многих странах. Мы рассчитываем, что неудобство, с которым сталкиваются иностранцы, будет преодолено за следующий год», — сказал Вахруков.

По его словам, Россия активно работает над привлечением иностранных туристов. Развивается не только платежная инфраструктура, но и транспортная система, смягчаются визовые требования.

По электронной визе приехало уже 2 млн иностранных туристов. Сейчас идет работа над взаимной отменой виз со многими странами, добавил чиновник.