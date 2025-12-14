❔ Где найти информацию о налоговой задолженности, приостановленной к взысканию

С 1 ноября 2025 года задолженность по налогам и страховым взносам взыскивают с физических лиц, не являющихся ИП, во внесудебном порядке.

Налоговики подсказали, что информацию о задолженности, приостановленной к взысканию, можно проверить в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Налоги». В этом случае временно задолженность будет отображаться в сервисе в сумме, уменьшенной:

на долг, по которому налоговым органом уже направлено заявление в суд, — до получения судебного акта о взыскании задолженности;

на суммы, по которым плательщик может подать возражение, то есть заявление о перерасчете или жалобу в установленные сроки.

Внесудебный порядок применяется только при отсутствии спора с налоговым органом.

Если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности, он может подать заявление о перерасчете и/или жалобу — как до начала взыскания, так и после начала процедуры взыскания. Тогда взыскание будет исключительно в судебном порядке. При этом спорные суммы исключаются из сальдо единого налогового счета (ЕНС) до вступления решения суда в силу. Но расходы физлица увеличиваются на сумму госпошлины.