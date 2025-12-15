❗ Юрлиц и ИП будут одинаково штрафовать за нарушения ККТ. А предупреждения отменят

Кабмин хочет отказаться от предупреждения вместо штрафов. Наказание будет зависеть от тяжести правонарушения, а не от организационно-правовой формы бизнеса.

12 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому за нарушения ККТ больше не будут заменять штрафы предупреждением.

«Законопроектом предусмотрен отказ от обязательной замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение в случае неприменения ККТ как наиболее серьезного правонарушения в рассматриваемой сфере», — сказано в пояснительной записке.

Изменения приведут к тому, что санкции перестанут зависеть от гражданского-правового статуса (ИП или юридическое лицо), а будут связаны с размером сокрытой выручки или с тяжестью правонарушения.

Ожидается, что такое уравнивание ответственности не ухудшит положение малого и среднего бизнеса, поскольку у них будет возможность в два раза уменьшить административный штраф. Об это сказано в ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП.

В 2023 году ФНС провела анализ, который показал, что при общем росте числа налогоплательщиков на 7,1% количество пользователей ККТ упало на 3,7%. Касс стало на 4,5% меньше, а фиксируемая выручка снизилась на 6%.

Эти данные свидетельствуют о том, что бизнес перестал применять ККТ. Такая практика негативно сказывается на налоговых поступлениях и на степени защищенности покупателей.