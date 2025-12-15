Правительство установило квоты иностранных работников на 2026 год

Иностранцев нельзя будет нанимать для торговли алкоголем и табачными изделиями, в аптеки и для торговли на рынках.

Кабмин установил допустимые доли иностранных работников для ряда отраслей на 2026 год. Доли варьируются в зависимости от сферы деятельности и конкретного региона.

Правительство вправе ежегодно устанавливать квоту трудовых мигрантов, привлекаемых хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики. При этом учитывают региональные особенности рынка труда и необходимость приоритетного трудоустройства россиян.

Так, для строительства допустимая доля иностранцев в большинстве регионов составит 50% от общей численности работников. Но для 21 региона показатель будет другим: как выше, так и ниже общероссийского. Например, квота для Дагестана составляет 30%, а для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийскогно автономных округов – до 80%.

Для выращивания овощей, лесоводства и лесозаготовки, обработки древесины, оптовой торговли пиломатериалами квота будет по 40% от общего числа, за исключением отдельных регионов.

Мигранты не смогут работать в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах – допустимая доля таких сотрудников для этих сфер составляет 0%. Это распространяется на все регионы, кроме Москвы.

Также нулевые показатели установлены и для торговли лекарствами в аптеках, розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках по всей России.

Доля иностранцев, занятых в сфере общепита может быть до 50%, кроме бизнеса в Москве, Краснодарском крае, Калужской и Челябинской областях.

Для наземных пассажирских перевозок квота составит 24% от общей численности работников. Такой же показатель установлен и для автомобильного грузового транспорта.

Доля иностранцев в компаниях, занимающихся обслуживанием зданий и территорий, в том числе уборкой улиц и помещений, очисткой промышленного оборудования, может составлять до 70% от общей численности работников. Исключениями будут Астраханская, Волгоградская и Тульская области.