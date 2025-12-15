Правительство установило квоты иностранных работников на 2026 год
Кабмин установил допустимые доли иностранных работников для ряда отраслей на 2026 год. Доли варьируются в зависимости от сферы деятельности и конкретного региона.
Правительство вправе ежегодно устанавливать квоту трудовых мигрантов, привлекаемых хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики. При этом учитывают региональные особенности рынка труда и необходимость приоритетного трудоустройства россиян.
Так, для строительства допустимая доля иностранцев в большинстве регионов составит 50% от общей численности работников. Но для 21 региона показатель будет другим: как выше, так и ниже общероссийского. Например, квота для Дагестана составляет 30%, а для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийскогно автономных округов – до 80%.
Для выращивания овощей, лесоводства и лесозаготовки, обработки древесины, оптовой торговли пиломатериалами квота будет по 40% от общего числа, за исключением отдельных регионов.
Мигранты не смогут работать в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах – допустимая доля таких сотрудников для этих сфер составляет 0%. Это распространяется на все регионы, кроме Москвы.
Также нулевые показатели установлены и для торговли лекарствами в аптеках, розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках по всей России.
Доля иностранцев, занятых в сфере общепита может быть до 50%, кроме бизнеса в Москве, Краснодарском крае, Калужской и Челябинской областях.
Для наземных пассажирских перевозок квота составит 24% от общей численности работников. Такой же показатель установлен и для автомобильного грузового транспорта.
Доля иностранцев в компаниях, занимающихся обслуживанием зданий и территорий, в том числе уборкой улиц и помещений, очисткой промышленного оборудования, может составлять до 70% от общей численности работников. Исключениями будут Астраханская, Волгоградская и Тульская области.
