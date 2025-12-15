Для предприятий угольной отрасли продлили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Заплатить налоги и взносы угольные компании смогут до 28 февраля 2026 года.

Правительство продлило действие отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для организаций угольной отрасли. Постановление от 12 декабря 2025 года №2016 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отсрочку предоставили по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов. Сроки уплаты для организаций угольной отрасли продлены до 28 февраля 2026 года включительно, говорится в сообщении кабмина.

Также до этой даты не будут применяться взыскания по налоговым долгам и задолженностям по страховым взносам, если против компаний-должников не возбуждена процедура банкротства.

Эти меры поддержки угольных предприятий были ввели 1 июня 2025 года, добавила пресс-служба Правительства.