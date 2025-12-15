Налоговики взялись за детские кружки и игровые комнаты

Детские досуговые учреждения проверяют на применение ККТ и на официальное трудоустройство.

Региональное УФНС рассказало о новом отраслевом проекте по контролю применения ККТ и выдачи кассовых чеков. Проверяют детские досуговые учреждения. Второе направление контроля – трудоустройство сотрудников в соответствии с трудовым законодательством и пресечение неуплаты налогов.

«Внедрение проекта на территории региона обусловлено высокой социальной значимостью сферы оказания услуг досуга детям и подросткам, необходимостью соблюдения законных прав семей с детьми и сохранения здоровой конкурентной бизнес-среды», — написали налоговики.

Инспекторы будут проводить контрольные мероприятия на предмет применения ККТ организациями и ИП из сферы детских развивающих и развлекательных объектов (игровые комнаты, тематические игровые площадки, танцевальные классы, художественные студии, квест-пространства, VR-арены и т.д.).

Так, сотрудники налоговых инспекций Челябинской области уже проводят мониторинг финансово-хозяйственной деятельности таких объектов, анализируют полноту соблюдения платежной дисциплины, выполняют контрольно-надзорные мероприятия по применению ККТ в отношении 382 компаний и ИП.

Уже дополнительно зарегистрировали 18 единиц ККТ, допробили чеки по ранее произведенным расчетам на сумму 5,3 млн рублей.

УФНС России по Челябинской области призывает граждан включаться в гражданский контроль при обнаружении следующих нарушений: неприменение контрольно-кассовой техники и (или) невыдача кассовых чеков при внесении оплаты за услуги детских досуговых учреждений.