Малый бизнес просит не запрещать в регионах продавать вейпы

Представители бизнеса предупредили, что запрет продажи вейпов приведет к тому, что государство утратит контроль над рынком и не сможет отслеживать качество продукции.

Минфин предложил наделить региональных властей правом запрещать продажу вейпов. Представители малого и среднего бизнеса просят этого не делать, иначе такой шаг приведет к росту потребления «электронок» и к уходу продавцов в тень.

Об этом предупредила организация «Опора России», написав письмо заместителю руководителя аппарата правительства Илье Трунину.

19 декабря 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому табачную продукцию смогут продавать только те, у кого есть лицензия. Ко второму чтению Минфин подготовил поправки о праве регионов устанавливать полный запрет на продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина.

Установить такую запрет уже готов губернатор Нижегородской области Глеба Никитина, пишут «Ведомости».

В своем письме «Опора России» приводит статистику из Казахстана и Киргизии, где полный запрет на продажу вейпов привел к формированию черного рынка, а самих курильщиков меньше не стало. В России в тень может уйти около 280 млрд рублей, которые приходятся на рынок никотинсодержащей продукции.

Также представители бизнеса отметили, что поправки о запрете продажи вейпов противоречат законодательству и рекомендациям президента о том, как нужно оформлять законопроекты. Согласно закону о торговле, субъекты не могут запрещать оборот товара на своей территории, если это разрешено федеральным законодательством.

Фактически поправки Минфина предлагают ввести экспериментальный режим, но в таком случае он должен быть определен отдельным федеральным законом.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что после введения лицензий нужно сделать паузу хотя было на два года, чтобы рынок смог адаптироваться, а не сразу принимать решение о запрете продаж.

Кроме того, не исключено, что на фоне надвигающегося запрета будет еще больший скачок продаж. Все начнут закупаться вейпами надолго, в некоторых регионах продажи выросли на 15-20%.