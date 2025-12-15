Эксперты: Центробанк снизит ключевую ставку в пятый раз подряд

Регулятор может понизить ставку до 16% годовых уже 19 декабря 2025 года.

19 декабря 2025 года запланировано заседание Центробанка по ключевой ставке. Большинство экспертов ждет, что регулятор снизит ставку до 16%.

Такой прогноз дали 17 из 23 аналитиков. Три эксперта считают, что ЦБ оставит существующую ставку (16,5%), еще три ждут снижения до 15,5%. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас по ключевой ставке ЦБ сохраняет нейтральный сигнал, в конце 2025 года давление цен временно увеличится. Это связано с реакцией на повышение НДС до 22%, с подстройкой цен и инфляционных ожиданий. Как только эти факторы пройдут, инфляция продолжит замедляться.

Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2025 год с 6-7% до 6,5-7%, а на 2026 год — с 4% до 4-5%. Ожидается, что ключевая ставка будет на уровне 13-15%.